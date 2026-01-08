Le Théâtre de l’Opéra de Tunis a annoncé le lancement d’une consultation pour la conception scénographique de la 24e édition du Festival de la Chanson Tunisienne, qui se tiendra au mois de mars prochain à la Salle de l’Opéra de la Cité de la Culture Chedli Klibi.

Selon le cahier des charges publié, le mercredi 7 janvier, par le Théâtre de l’Opéra, la consultation vise à sélectionner un prestataire chargé d’imaginer le concept scénographique du festival et d’en assurer la supervision artistique et technique lors de sa mise en œuvre.

La mission confiée s’articule autour de deux phases distinctes : la conception scénographique, comprenant la définition d’un concept directeur et la production de documents techniques et visuels, puis la supervision de l’exécution afin de garantir la cohérence entre la vision artistique et les contraintes architecturales et techniques de la Salle de l’Opéra.

La réalisation matérielle, l’installation et le démontage de la scénographie feront l’objet d’un marché séparé, attribué à un autre prestataire, précise la même source.

La scénographie attendue devra mettre en valeur la mémoire culturelle et le patrimoine de la chanson tunisienne, tout en respectant l’architecture du lieu et ses équipements existants, sans modification structurelle.

Les offres seront évaluées selon plusieurs critères, dont la qualité artistique et la pertinence du concept (50 %), l’offre financière (25 %), la faisabilité et la méthodologie de supervision (15 %), ainsi que l’expérience du prestataire (10 %).

La date limite de soumission des candidatures est fixée au 19 janvier 2026 à 09H00. Une visite technique préalable et obligatoire de la Salle de l’Opéra de Tunis est requise avant le dépôt des offres.

La 24ème édition du Festival de la chanson tunisienne se tiendra du 5 au 7 mars 2026, à l’initiative du Théâtre de l’Opéra de Tunis et sous l’égide du ministère des affaires culturelles.