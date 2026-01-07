En 2025, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en

Tunisie a franchi un cap record en matière d’assistance aux migrants en facilitant le retour de 8 853 migrants vers leurs pays d’origine, dans des conditions sûres et dignes, dans le cadre de son programme d’aide au retour volontaire et à la réintégration. A ce chiffre s’ajoutent 103 demandeurs d’asile et refugies qui ont bénéficié de la réinstallation dans 5 pays tiers.

Ces retours ont été accompagnés d’un appui individualisé, basé sur l’identification des

besoins des migrants en Tunisie et à l’arrivée, allant des opérations de sensibilisation aux

procédures, jusqu’á l’organisation logistique du voyage par vols commerciaux et charters.

Le nombre de bénéficiaires au programme a enregistré une hausse de 28% par rapport à

l’année 2024. Une hausse du nombre de migrants présentant des vulnérabilités aiguës a également été enregistrée, y compris des enfants non accompagnés ou séparés, ainsi que des victimes de traite.

Le programme d’aide au retour volontaire de l’OIM propose une approche intégrée pour

garantir une réintégration durable des bénéficiaires. Cette dernière est fournie directement aux migrants de retour sous forme d’une assistance adaptée, conçue sur la base des besoins spécifiques de chaque personne, en tenant compte de son parcours, capacités, vulnérabilités et des circonstances du retour. Cet appui personnalisé vise à renforcer l’autonomisation des migrants de retour, en leur permettant de s’approprier pleinement leur processus de réintégration et de décider de l’utilisation la plus appropriée de l’aide reçue.

En 2025, les opérations de retour ont concerné 27 pays de destination et ont été organisées à travers 22 vols charters et 368 vols commerciaux. Elles sont le résultat d’une étroite collaboration avec les autorités tunisiennes compétentes, les ambassades et consulats, et les autorités des pays d’origine, ainsi qu’avec les missions de l’OIM qui ont travaillé de manière coordonnée afin d’accompagner les migrants tout au long de leur parcours de retour et réintégration « Cette collaboration multipartite avec nos différents partenaires constitue un pilier fondamental de l’approche de l’OIM pour une gouvernance migratoire efficace et respectueuse des droits humains. » souligne M. Azzouz Samri, chef de mission de l’OIM en Tunisie.

Le programme d’aide au retour volontaire et à la réintégration est soutenu par l’Union

européenne, ainsi que les gouvernements de l’Autriche, France, de l’Italie, des Pays-Bas, de la République tchèque, de la Suède et du Royaume-Uni.

Pour plus d’informations, merci de contacter IOMTunisPublicInfo@iom.int.