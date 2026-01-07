Les travaux du projet de protection de la ville de Zaouiet Kontoch, relevant de la délégation de Jemmal (gouvernorat de Monastir), contre les inondations se poursuivent à un rythme soutenu.

Ce projet vise essentiellement à drainer les eaux pluviales, provenant en grande partie de la ville de Jemmal, en les dirigeant vers l’Oued El Melah, puis vers la région de Khniss et la mer.

Selon le délégué de Jemmel, Abdelrazek Khdhir, les travaux de ce projet, dont le coût est estimé à près de 7 millions de dinars, ont démarré il y a environ trois mois et devraient s’achever à la mi-2026.

Le projet s’étend sur plus de 2,8 km et comprend des travaux d’évacuation des eaux pluviales, l’aménagement de plusieurs routes, le changement d’une partie du tracé des réseaux d’eaux usées sur une longueur de 600 mètres linéaires, jugés contraignants pour l’avancement des travaux, ainsi que la pose d’environ 600 mètres de canalisations dédiées à l’évacuation des eaux pluviales.

Il s’inscrit dans un programme global de protection contre les inondations des villes de Monastir, Khniss et Zaouiet Kontoch, pour un coût total estimé à 18 millions de dinars.

À rappeler que le gouvernorat de Monastir connaît la réalisation de plusieurs projets semblables dans les villes de Monastir, Khniss, Zaouiet Kontoch, Lamta, Bennane, Ksibet El Mediouni et Jemmal, pour une enveloppe globale dépassant 50 millions de dinars.