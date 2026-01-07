Les cours du pétrole ont affiché une relative stabilité, mardi, dans un marché attentif à l’évolution des tensions géopolitiques mondiales. Les investisseurs surveillent les signaux économiques et les mouvements géopolitiques susceptibles d’influencer l’offre et la demande, tout en restant prudents face à l’incertitude persistante.

Brent : légère hausse pour le marché européen

Le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en mars, a progressé de 0,42%, s’établissant à 62,02 dollars. Cette légère hausse reflète la prudence des acteurs du marché, qui anticipent d’éventuelles perturbations dans les principales zones productrices. Le Brent reste un indicateur de référence pour les prix internationaux du pétrole brut.

West Texas Intermediate : progression modérée aux États-Unis

Du côté américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en février, a gagné 0,34%, atteignant 58,52 dollars. Les mouvements sont limités, en lien avec une offre globale relativement stable et la surveillance continue des tensions dans certaines régions stratégiques. Le WTI sert de baromètre pour le marché pétrolier nord-américain et influence les prix des produits raffinés.

Facteurs d’influence et contexte

Les marchés pétroliers restent sensibles aux évolutions géopolitiques, notamment dans les zones productrices du Moyen-Orient et en Afrique. Les données économiques, telles que les stocks de pétrole et la demande industrielle, jouent également un rôle clé dans la fixation des cours. Dans ce contexte, les investisseurs adoptent une approche prudente, cherchant à anticiper les tendances à court terme.

Perspectives

Les analystes soulignent que la stabilité des prix observée mardi pourrait se maintenir tant que les tensions géopolitiques et les fluctuations de l’offre restent contenues. Cependant, tout événement majeur dans les zones stratégiques pourrait provoquer des ajustements rapides sur les marchés. Les prochains jours seront scrutés pour détecter tout signe de changement significatif dans l’équilibre entre l’offre et la demande mondiale.