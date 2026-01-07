Les recettes touristiques de la Tunisie ont atteint 8096,9 millions de dinars (MD) sur l’ensemble de l’année 2025, contre 7599,7 MD en 2024, évoluant d’environ 6,5% en glissement annuel, d’après les indicateurs de la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

La Tunisie a, en effet, accueilli, jusqu’au 22 décembre dernier, plus de 11 millions de touristes dépassant le record précédent de 2019 (environ 9,4 millions), avant que le secteur ne subisse un déclin, suite à la pandémie de Covid-19 (2020/2022).

La stratégie touristique mise en place vise, d’après le ministre du Tourisme, Sofien Tekia, la consécration d’un tourisme haut de gamme et la diversification de l’offre touristique en misant sur les spécificités régionales.