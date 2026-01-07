Destinée à des candidats issus de douze pays -Tunisie, Algérie, Maroc, Egypte, Liban, Mauritanie, Libye, Espagne, Italie, Portugal, France et Malte-, la troisième édition de l’Académie des Talents Méditerranéens (ATM), lancée par le Campus du Groupe AFD (Agence française de développement) et opérée par INCO, rappelle que la date limite de dépôt des candidatures est fixée au 11 janvier 2026.

Ce programme a pour objectif de changer le regard porté sur les deux rives de la Méditerranée, de libérer le potentiel de la jeunesse méditerranéenne et de contribuer à l’émergence d’une vision et de projets communs, renforçant le sentiment d’appartenance à une Méditerranée unie.

Destiné aux entrepreneurs, intrapreneurs, artistes, scientifiques, acteurs de la société civile, auteurs et chercheurs, ce programme de formation hybride, à la fois en présentiel et en ligne, se déploie sur huit mois, de mars à octobre 2026. Il permettra aux participants d’explorer et de mieux comprendre l’identité méditerranéenne, de construire un récit commun et de concrétiser des projets à fort impact dans la région.

Les talents sélectionnés devront être porteurs d’un projet ou d’une initiative ayant un impact positif sur la Méditerranée, dans des domaines variés tels que les industries culturelles et créatives, l’environnement, les infrastructures, les médias, les secteurs sociaux, la recherche, le sport, l’artisanat, ou tout autre domaine pertinent.

Ils suivront durant le programme deux rencontres en présentiel, dont une première prévue en Afrique du Nord en mai 2026, puis une seconde à Marseille en octobre 2026, afin de favoriser les échanges interculturels, renforcer la cohésion du groupe et bâtir une communauté durable d’« ambassadeurs » de la région.

Le programme vise à permettre aux participants de déployer pleinement leur potentiel dans un monde en mutation, de mieux appréhender les enjeux méditerranéens contemporains, économiques, sociaux et culturels, de mener à bien des projets à fort impact et de faire émerger un projet commun autour d’un nouveau récit méditerranéen, porté par une communauté engagée.

L’Académie des Talents Méditerranéens, initiée en 2021 par le Campus du Groupe AFD et StartUpBRICS, est aujourd’hui portée par le Groupe AFD à travers son Campus, avec l’appui de la Direction régionale Afrique du Nord, le soutien de la Délégation interministérielle à la Méditerranée (DIMED), et opérée par INCO. Elle se veut l’expression d’une ambition : favoriser un changement de regard entre les deux rives de la Méditerranée, porté par la jeunesse, à travers des projets fédérateurs et ancrés dans les territoires.