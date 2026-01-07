Les grandes nations du football africain ont confirmé leur statut lors des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, au Maroc. Les équipes favorites se sont qualifiées pour les quarts de finale, affichant maîtrise, expérience et discipline dans des matches parfois serrés.

Le Maroc progresse sans trembler

Le pays hôte a assuré l’essentiel en battant la Tanzanie (1-0). Solides défensivement et disciplinés tactiquement, les Lions de l’Atlas ont misé sur l’efficacité. Leur victoire reflète la prudence nécessaire dans une phase à élimination directe où chaque erreur peut être fatale. En quart, le Maroc affrontera le Cameroun.

Cameroun et Sénégal : des qualifications solides

Les Lions indomptables camerounais ont validé leur billet pour les quarts après un match intense face à l’Afrique du Sud. La rencontre a été marquée par un fort engagement et une grande rivalité. Les Camerounais ont montré discipline tactique et mental solide.

Le Sénégal a, pour sa part, dominé le Soudan (3-1). Les Lions de la Teranga ont géré le match globalement, tout en accélérant au moment opportun pour faire la différence. Leur parcours se poursuit sans heurts.

Nigeria et Côte d’Ivoire : des victoires nettes

Le Nigeria a signé une performance impressionnante en écrasant le Mozambique (4-0), démontrant une puissance offensive redoutable. Les Super Eagles envoient un signal fort à leurs futurs adversaires.

La Côte d’Ivoire, tenante du titre, a remporté son match contre le Burkina Faso (3-0). Les Éléphants ont montré sérieux et intensité pour continuer leur aventure dans la compétition.

Égypte et Algérie : la lutte jusqu’au bout

L’Égypte, détentrice du record de sept titres continentaux, a dû attendre la prolongation pour se défaire du Bénin (3-1). Les Pharaons ont misé sur leur expérience et leur sang-froid pour s’imposer.

L’Algérie a arraché sa qualification après prolongations contre les Léopards de la RD Congo (1-0). Ce succès illustre l’équilibre et l’intensité qui caractérisent cette CAN.

Mali et Tunisie : une fin dramatique

Le Mali a rejoint les quarts de finale aux dépens de la Tunisie, décidant du sort aux tirs au but. Les Aigles ont su répondre à l’expérience et à l’organisation des Tunisiens par leur intensité physique et leur solidarité collective.

Quarts de finale : défis et enjeux

Si les favoris ont tenu leur rang, la compétition rappelle que chaque victoire se mérite. Les quarts de finale s’annoncent indécis et promettent des confrontations intenses sur la route vers le trophée.