La 19e journée du Championnat d’Italie de football a débuté mardi avec trois rencontres marquées par des victoires nettes à l’extérieur. La Juventus Turin s’est largement imposée sur la pelouse de Sassuolo (3-0), confirmant sa solidité malgré un calendrier déjà bien avancé avec 19 matches disputés.

L’AS Rome a également fait respecter la hiérarchie en s’imposant à Lecce (2-0), tandis que Côme a dominé Pise sur le score de 3-0. Ces résultats ont ouvert une journée étalée sur trois jours, avec plusieurs rencontres encore au programme.

Plusieurs affiches prévues mercredi

La suite de la 19e journée se poursuit mercredi avec cinq matches au programme. Naples reçoit Vérone à 18h30, dans une rencontre importante pour le haut du classement. Dans le même temps, Bologne accueille l’Atalanta Bergame.

En soirée, à 20h45, la Lazio Rome affronte la Fiorentina. Parme sera opposé à l’Inter Milan, actuel leader du championnat, tandis que le Torino recevra l’Udinese.

AC Milan en clôture jeudi

La journée se conclura jeudi avec deux rencontres. Cremonese affrontera Cagliari à 18h30, avant le match programmé à 20h45 entre l’AC Milan et le Genoa. Les Milanais, deuxièmes au classement, tenteront de rester au contact du leader intériste.

Classement provisoire après 17 à 19 matches

À ce stade du championnat, l’Inter Milan occupe la tête du classement avec 39 points en 17 matches, devançant l’AC Milan (38 points, 17 matches) et Naples (37 points, 17 matches). La Juventus Turin et l’AS Rome suivent avec 36 points chacun après 19 rencontres.

Côme complète le top 6 avec 33 points en 18 matches, tandis que Bologne, l’Atalanta, la Lazio Rome et le Torino figurent dans la première moitié du tableau.