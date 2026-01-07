Les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations de football CAN-2025 sont désormais bouclés. Répartis sur quatre jours de compétition, ils ont permis d’identifier les huit sélections qualifiées pour les quarts de finale, au terme de rencontres marquées par des écarts nets, mais aussi par des duels très disputés nécessitant prolongations et tirs au but.
Le Sénégal a ouvert cette phase à élimination directe samedi 3 janvier en dominant le Soudan (3-1). Le même jour, le Mali et la Tunisie se sont neutralisés (1-1) après prolongation. La qualification s’est jouée aux tirs au but, avec un succès malien (3-2).
Maroc, Cameroun et Égypte confirment
Dimanche 4 janvier, le Maroc s’est imposé face à la Tanzanie (1-0), validant son billet pour les quarts. Le Cameroun a ensuite pris le dessus sur l’Afrique du Sud (2-1), au terme d’un match disputé.
Lundi 5 janvier, l’Égypte a dû recourir aux prolongations pour écarter le Bénin (3-1). Le Nigeria a, pour sa part, signé la victoire la plus large de ces huitièmes en dominant le Mozambique (4-0).
L’Algérie et la Côte d’Ivoire complètent le tableau
Les deux dernières affiches se sont jouées mardi 6 janvier. L’Algérie a décroché sa qualification face à la RD Congo (1-0) après prolongation. La Côte d’Ivoire a conclu ce tour en s’imposant nettement contre le Burkina Faso (3-0).
À l’issue de ces rencontres, le programme des quarts de finale est désormais connu, avec quatre affiches programmées sur deux jours.
Résultats complets des huitièmes de finale
Samedi 3 janvier
Sénégal – Soudan : 3-1
Mali – Tunisie : 1-1 a.p. (Mali qualifié aux t.a.b. 3-2)
Dimanche 4 janvier
Maroc – Tanzanie : 1-0
Afrique du Sud – Cameroun : 1-2
Lundi 5 janvier
Égypte – Bénin : 3-1 (après prolongation)
Nigeria – Mozambique : 4-0
Mardi 6 janvier
Algérie – RD Congo : 1-0 (après prolongation)
Côte d’Ivoire – Burkina Faso : 3-0
Programme des quarts de finale (heure tunisienne)
Vendredi 9 janvier
17h00 : Sénégal – Mali
20h00 : Maroc – Cameroun
Samedi 10 janvier
17h00 : Nigeria – Algérie
20h00 : Égypte – Côte d’Ivoire
Demi-finales et matches de classement
Demi-finales – mercredi 14 janvier
18h00 : Vainqueur (1) – Vainqueur (4)
21h00 : Vainqueur (2) – Vainqueur (3)
Match de classement (3e-4e places)
Samedi 17 janvier (17h00)
Finale
Dimanche 18 janvier (20h00)