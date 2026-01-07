Les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations de football CAN-2025 sont désormais bouclés. Répartis sur quatre jours de compétition, ils ont permis d’identifier les huit sélections qualifiées pour les quarts de finale, au terme de rencontres marquées par des écarts nets, mais aussi par des duels très disputés nécessitant prolongations et tirs au but.

Le Sénégal a ouvert cette phase à élimination directe samedi 3 janvier en dominant le Soudan (3-1). Le même jour, le Mali et la Tunisie se sont neutralisés (1-1) après prolongation. La qualification s’est jouée aux tirs au but, avec un succès malien (3-2).

Maroc, Cameroun et Égypte confirment

Dimanche 4 janvier, le Maroc s’est imposé face à la Tanzanie (1-0), validant son billet pour les quarts. Le Cameroun a ensuite pris le dessus sur l’Afrique du Sud (2-1), au terme d’un match disputé.

Lundi 5 janvier, l’Égypte a dû recourir aux prolongations pour écarter le Bénin (3-1). Le Nigeria a, pour sa part, signé la victoire la plus large de ces huitièmes en dominant le Mozambique (4-0).

L’Algérie et la Côte d’Ivoire complètent le tableau

Les deux dernières affiches se sont jouées mardi 6 janvier. L’Algérie a décroché sa qualification face à la RD Congo (1-0) après prolongation. La Côte d’Ivoire a conclu ce tour en s’imposant nettement contre le Burkina Faso (3-0).

À l’issue de ces rencontres, le programme des quarts de finale est désormais connu, avec quatre affiches programmées sur deux jours.

Résultats complets des huitièmes de finale

Samedi 3 janvier

Sénégal – Soudan : 3-1

Mali – Tunisie : 1-1 a.p. (Mali qualifié aux t.a.b. 3-2)

Dimanche 4 janvier

Maroc – Tanzanie : 1-0

Afrique du Sud – Cameroun : 1-2

Lundi 5 janvier

Égypte – Bénin : 3-1 (après prolongation)

Nigeria – Mozambique : 4-0

Mardi 6 janvier

Algérie – RD Congo : 1-0 (après prolongation)

Côte d’Ivoire – Burkina Faso : 3-0

Programme des quarts de finale (heure tunisienne)

Vendredi 9 janvier

17h00 : Sénégal – Mali

20h00 : Maroc – Cameroun

Samedi 10 janvier

17h00 : Nigeria – Algérie

20h00 : Égypte – Côte d’Ivoire

Demi-finales et matches de classement

Demi-finales – mercredi 14 janvier

18h00 : Vainqueur (1) – Vainqueur (4)

21h00 : Vainqueur (2) – Vainqueur (3)

Match de classement (3e-4e places)

Samedi 17 janvier (17h00)

Finale

Dimanche 18 janvier (20h00)