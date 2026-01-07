La 8ᵉ édition de la Conférence internationale sur les énergies renouvelables “EnergyTech 2026”, sera organisée, à Tokyo au Japon, les 26 et 27 mars 2026, sur le thème “Innovating Energy Solutions for a Sustainable Future” (Innover pour des solutions énergétiques durables).

Elle sera axée sur les solutions énergétiques durables, couvrant les domaines du solaire, de l’éolien, de l’hydroélectricité, du stockage d’énergie, des réseaux intelligents et des technologies émergentes pour accélérer la transition énergétique mondiale.

Ce rendez-vous international se tient dans un contexte mondial où la transition vers les énergies propres est devenue une priorité politique, industrielle et scientifique. La communauté internationale se mobilise pour réduire les gaz à effet de serre, améliorer la sécurité énergétique, développer des technologies locales et globales et intégrer des systèmes énergétiques avec des outils numériques et de l’intelligence artificielle (IA).

La conférence abordera l’intelligence artificielle (IA) et les outils numériques, en tant que moyens pour optimiser la gestion de l’énergie en temps réel et contribuer à l’efficacité globale des systèmes énergétiques.