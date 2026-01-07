La ville de Nabeul a été retenue comme territoire pilote en Tunisie dans le cadre du projet régional “Gov4GreenMed”, une initiative méditerranéenne cofinancée par l’Union européenne dans le cadre du programme Interreg NEXT MED, visant à renforcer la gouvernance locale et participative dans la gestion des déchets solides municipaux et alimentaires.

“Gov4GreenMed” réunit un consortium de six partenaires méditerranéens, conduit par le Centre technologique UVic-UCC BETA (Catalogne), aux côtés de MedCities (Espagne), de l’ONG italienne COSPE, du CITET (Tunisie), de l’organisation jordanienne FPEC et de la municipalité métropolitaine d’Antalya en Turquie.

Cinq nouveaux modèles de gouvernance locale participative ont été discutés, à travers des espaces de concertation multipartites, et le renforcement des capacités d’au moins 30 autorités publiques et acteurs locaux. À terme, près de 390 000 citoyens pourraient bénéficier directement des résultats du projet à l’échelle méditerranéenne.