La Stratégie nationale de réduction et de valorisation des déchets, adoptée, en mars 2025, lors d’un Conseil ministériel restreint, s’est fixée pour objectifs de réduire les déchets à la source, d’augmenter le recyclage et la valorisation, de créer des centres de traitement et de valorisation des déchets dans plusieurs régions du pays et de construire des unités de valorisation énergétique (biogaz, biométhane) dans les prochaines années (2026–2030).

Le pays cherche à travers ce plan, à réduire le taux d’enfouissement des déchets d’environ 54 % d’ici 2030, de faire face à des défis énergétiques, économiques et environnementaux majeurs, avec un déficit énergétique dépassant 60% et une pollution en hausse et aussi à créer de nouvelles opportunités économiques dans les régions.

Selon les responsables de l’Agence nationale de maitrise de l’énergie (ANME), l’objectif majeur est “d’atteindre 15% de notre production électrique à partir des déchets d’ici 2035”.

Des projets pilotes déjà en exploitation ou en phase de lancement sont annoncés à Sousse et à Djerba (STEG) et une stratégie nationale de valorisation énergétique est intégrée aux plans 2026-2030. La finalité est de réduire les décharges et de convertir des déchets en énergie, soutenus par des partenariats internationaux et des financements extérieurs.

Une première unité de production d’énergie verte à partir de déchets ménagers a été inaugurée dans la décharge contrôlée d’Oued Laya (gouvernorat de Sousse). L’Agence nationale de gestion des déchets (ANGED), va mettre en place, à cet effet, une feuille de route visant à augmenter, en 2026, la production d’électricité à cette unité, grâce à la valorisation des gaz issus du recyclage des déchets ménagers.

Un projet de valorisation des déchets à Djerba est en cours de réalisation. Il vise à valoriser les déchets organiques des unités hôtelières et ménagers, produire de l’énergie (électricité/biogaz) et des engrais organiques utilisables en agriculture. Ce projet est soutenu par des partenaires internationaux, notamment le PNUD et le Japon.

Les autorités nationales prévoient, également, de soutenir les entreprises communautaires porteuses de projets de valorisation des déchets à Monastir et Zarzis.