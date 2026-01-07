La municipalité de Hammam-Lif (Gouvernorat de Ben Arous) a annoncé aujourd’hui le démarrage des travaux de restauration du “Monument du Casino“, un emblème architectural de la ville, après la finalisation des études techniques et architecturales nécessaires. Ces travaux ont été attribués à des entreprises spécialisées à l’issue d’un appel d’offres public, dans le cadre d’un projet financé par l’Union Européenne.

Le projet s’inscrit dans le programme “Patrimoine 3000”, destiné à restaurer et réutiliser des monuments historiques dans une logique de développement culturel, touristique et social. En juin 2023, une convention a été signée entre le ministère des Domaines de l’État et des Affaires Foncières, l’Instance générale de partenariat public- privé, l’Institut National du Patrimoine et l’agence Expertise France.

Le Casino de Hammam-Lif, classé monument historique depuis 2000, fait partie des plus importants vestiges du patrimoine national dans le gouvernorat de Ben Arous. Érigé à la fin du XVIIIe siècle, il combine un style européen et mauresque unique, et surplombe la mer, dans un environnement naturel exceptionnel.

Le bâtiment, inscrit sur la liste des monuments protégés de Tunisie, a longtemps été un lieu de rencontres culturelles, utilisé pour des événements artistiques, des projections cinématographiques, ainsi que des activités sociales et festives. Toutefois, en raison de son état de dégradation avancé, le Casino est fermé depuis plusieurs années, dans l’attente de travaux de restauration.

Détails du projet et financement

Le projet de restauration a été attribué aux entreprises chargées des travaux après un appel d’offres public lancé en juillet 2025. Le coût estimé des travaux, d’une durée de 18 mois, est de 2,3 millions de dinars tunisiens (hors taxes).

Ce programme de réhabilitation a pour objectif de redonner au Casino de Hammam-Lif son rôle historique et culturel majeur, en en faisant un pôle d’attraction touristique et culturel pour la région. Le projet sera financé par l’Union Européenne, dans le cadre d’un partenariat public-privé.

Gestion future et impact local

Une fois les travaux de restauration terminés, la gestion du Casino sera confiée à un investisseur privé, à travers une concession publique. Cette démarche vise à assurer une utilisation durable du site, tout en garantissant des retombées économiques et culturelles pour la communauté locale.

La municipalité de Hammam-Lif se félicite de ce projet, soulignant qu’il représente un pas significatif dans la préservation du patrimoine de la ville et dans le renforcement de son attractivité, en tant que destination culturelle et touristique.

Un monument à la croisée des époques

Le Casino de Hammam-Lif a été inauguré en 1894 et est devenu un site prisé pour ses événements culturels. Conçu dans un style qui mêle influences européennes et mauresques, le bâtiment offre une vue spectaculaire sur la mer. Cependant, depuis plusieurs années, le site est à l’abandon, sans eau ni électricité, faute de moyens financiers.

Le projet de restauration vise à redonner à ce lieu emblématique sa vocation initiale, en en faisant un centre dynamique pour la culture et les échanges sociaux.