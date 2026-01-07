Un accord de coopération a été signé mardi, entre l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA) et l’Observatoire national de la migration (ONM), dans le domaine d’échange des informations statistiques, a indiqué l’APIA dans un communiqué.

Cet accord de coopération, signé par la Directrice générale de l’APIA, Inji Doggui et la Directrice générale de l’ONM, Ahlem Hammami, vise également à faire bénéficier l’APIA du système d’information national sur la migration, en exploitant les données fournies par plusieurs institutions nationales partenaires.

Il s’agit également d’enrichir ce système avec les données dont dispose l’APIA, notamment en ce qui concerne les investissements des étrangers et des Tunisiens résidant à l’étranger, et de bénéficier de l’appui, technique et matériel, apporté par les partenaires internationaux de l’Observatoire et des institutions nationales, relevant du système national d’information sur la migration.