A travers sa Stratégie Nationale de Transition Écologique (SNTE), articulée autour de 53 mesures transversales visant la résilience climatique et la neutralité carbone d’ici 2050, la Tunisie projette de concrétiser une révolution verte et transformer complètement son modèle de développement.

L’une des principales nouveautés de cette stratégie est la création imminente d’une “Haute Instance de la Transition Écologique” (HITE), pour arbitrer les politiques entre les différents secteurs. Il s’agit, également, de créer un Fonds de la Transition Écologique (FOTE), issu de la restructuration des fonds existants comme le FODEP.

La stratégie prévoit, aussi, l’instauration d’un Conseil économique, social et environnemental (CESE), en tant qu’instance consultative pour représenter la société civile dans ces décisions.

Un nouveau Code de l’environnement est en attente d’adoption pour harmoniser le droit environnemental et introduire des principes de justice climatique. Le pays prévoit, dans le même cadre, de restructurer la Taxe de protection de l’environnement (TPE) et de créer une banque spécialisée dans la finance verte ainsi qu’un fonds souverain d’investissement vert.

Il est prévu également, dans le cadre de la même stratégie de créer un poste de conseiller spécial auprès du Chef de l’Etat chargé de la transition écologique et du climat.

Pour protéger les forêts, le pays s’engage, à travers la SNTE, dans un programme massif de reboisement prévoyant la plantation de 12 millions d’arbres chaque année, soit un arbre par citoyen. En parallèle, un système national d’alerte précoce (SAP), connecté aux réseaux internationaux, sera déployé pour minimiser les risques de catastrophes naturelles liées au climat.

En ce qui concerne l’énergie verte et métiers du futur, la transition énergétique en Tunisie vise à atteindre 35 % d’énergies renouvelables dans le mix électrique d’ici 2035.

Des stratégies spécifiques pour l’hydrogène vert et la mobilité électrique sont en cours de déploiement. Un programme national de formation certifiante dans les “métiers verts” est prévu dans le cadre de la stratégie nationale de transition écologique. Une fois mises en œuvre, ces mesures pourraient transformer en profondeur le modèle de développement du pays et redonner au paysage tunisien une image longtemps altérée par une pollution rampante.