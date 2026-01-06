Le marché Boursier a clôturé la séance de mardi, 6 janvier 2026, sur une note baissière. L’indice de référence a inscrit une baisse de –0,39 % à 13 172,11 points dans un volume modeste de 6,7 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, « Tunisie Valeurs ».

Le titre SIAME s’est offert la meilleure performance de la séance. Dans un flux de 26 mille dinars, l’action a signé une avancée de 4,5 % à 2,570 D.

Le titre MONOPRIX a figuré parmi les plus fortes hausses de la séance. L’action a inscrit une progression de 4,4 % à 6,230 D en drainant des capitaux de 10 mille dinars.

Le titre TAWASOL GROUP HOLDING s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action a reculé de –3,8 % à 0,760 D faisant savoir que la valeur a drainé un volume global de 38 mille dinars sur la séance.

Dans le registre des baisses, le titre CIMENTS DE BIZERTE a régressé de –3,5 % à 0,550 D notant que l’action du cimentier n’a pas drainé de flux sur la séance.

Le titre BT a chapeauté le palmarès des échanges. L’action de la banque s’est délestée de -2,1 % à 5,950 D en alimentant le marché avec des capitaux de 1,6 MD.