Le gouvernorat de Sidi Bouzid abritera, du 29 janvier courant au 1er février prochain, le Salon d’investissement en agriculture (SIAS).

Cette manifestation d’envergure est organisée à l’initiative de plusieurs institutions et associations, en partenariat avec les autorités régionales, l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche à Sidi Bouzid (URAP) et l’Union régionale de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (URICA).

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le porte-parole officiel du Salon, Mansour Abdouli, a indiqué que cet événement s’inscrit dans le cadre du soutien au secteur agricole et du renforcement de la dynamique de développement dans le Centre tunisien.

Il a souligné que cette initiative met en lumière l’importance stratégique du secteur agricole dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, qui occupe une position de premier plan au niveau national en matière de production d’huile d’olive, de viandes rouges, de légumes et de fruits, faisant de la région un pôle agricole majeur et un centre d’intérêt privilégié pour les investisseurs et les acteurs du secteur.

“Le Salon vise à stimuler l’investissement agricole, à promouvoir les produits locaux et à renforcer leur compétitivité, tout en favorisant la mise en relation entre agriculteurs, investisseurs et structures de financement”, a-t-il précisé.

Á travers un programme de rencontres professionnelles et de colloques consacrés notamment à la reconstitution du cheptel, aux mécanismes de financement et aux enjeux climatiques, cette manifestation se veut un espace de référence pour l’échange d’expertises et le développement d’une agriculture moderne et durable, a conclu la même source.