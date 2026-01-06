La Coupe d’Afrique des Nations entre dans sa phase critique. Ce mardi 6 janvier 2026, l’Algérie affronte la RD Congo dans un duel à élimination directe au Complexe Sportif Prince Héritier Moulay El-Hassan. Pour les deux nations, l’équation est simple : la victoire pour les quarts, ou le retour à la maison.
📈 Forme & Dynamique
-
Algérie : Les Fennecs affichent une forme étincelante avec 5 victoires consécutives. Portés par un pressing coordonné et des transitions foudroyantes, ils dégagent une sérénité collective impressionnante.
-
RD Congo : Le bilan des Léopards est plus contrasté (alternance de victoires et de nuls). Si leur bloc équipe reste compact et difficile à manœuvrer, ils devront gommer leur irrégularité pour espérer bousculer le favori algérien.
⚔️ Face-à-Face & Enjeux
Historiquement, les débats sont équilibrés et les scores souvent serrés. L’Algérie, leader de son groupe, arrive sans calcul, tandis que la RD Congo a arraché sa qualification lors de l’ultime journée. La moindre erreur défensive sera fatale dans ce match couperet.
✨ Joueurs à suivre
-
🇩🇿 Riyad Mahrez : Le métronome algérien. Sa capacité à dicter le tempo et sa créativité seront les clés pour percer le verrou congolais.
-
🇨🇩 Cédric Bakambu : L’arme fatale des Léopards. Son sens de l’appel en profondeur mettra à rude épreuve la ligne haute de la défense algérienne.
Guide Pratique : Où regarder le match ?
Ne manquez rien de cette affiche grâce aux diffuseurs officiels :
- Date : Mardi 6 janvier 2026
- Coup d’envoi : 17:00 (Heure locale / Paris)
- Chaînes TV : * France : beIN Sports 1
-
Algérie : ENTV (Programme National)
-
Afrique Subsaharienne : Canal+ CAN, New World TV
-
Maroc : Arryadia (TNT)
-
-
Streaming : Plateformes beIN Connect, MyCanal ou TOD.