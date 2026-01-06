La Coupe d’Afrique des Nations entre dans sa phase critique. Ce mardi 6 janvier 2026, l’Algérie affronte la RD Congo dans un duel à élimination directe au Complexe Sportif Prince Héritier Moulay El-Hassan. Pour les deux nations, l’équation est simple : la victoire pour les quarts, ou le retour à la maison.

📈 Forme & Dynamique

Algérie : Les Fennecs affichent une forme étincelante avec 5 victoires consécutives . Portés par un pressing coordonné et des transitions foudroyantes, ils dégagent une sérénité collective impressionnante.

RD Congo : Le bilan des Léopards est plus contrasté (alternance de victoires et de nuls). Si leur bloc équipe reste compact et difficile à manœuvrer, ils devront gommer leur irrégularité pour espérer bousculer le favori algérien.

⚔️ Face-à-Face & Enjeux

Historiquement, les débats sont équilibrés et les scores souvent serrés. L’Algérie, leader de son groupe, arrive sans calcul, tandis que la RD Congo a arraché sa qualification lors de l’ultime journée. La moindre erreur défensive sera fatale dans ce match couperet.

✨ Joueurs à suivre

🇩🇿 Riyad Mahrez : Le métronome algérien. Sa capacité à dicter le tempo et sa créativité seront les clés pour percer le verrou congolais.

🇨🇩 Cédric Bakambu : L’arme fatale des Léopards. Son sens de l’appel en profondeur mettra à rude épreuve la ligne haute de la défense algérienne.

Guide Pratique : Où regarder le match ?

Ne manquez rien de cette affiche grâce aux diffuseurs officiels :