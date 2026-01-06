Le président de l’Union locale des agriculteurs à Nebeur (gouvernorat du Kef), Hatem Ayachi a appelé à intervenir d’urgence pour protéger la zone irriguée à Sidi Khiar, délaissée depuis des années.

Il a indiqué, à l’Agence TAP, que l’action principale porte sur la relance de l’exploitation de ce périmètre irrigué qui s’étend sur une superficie de 800 ha et connu pour ses cultures intensives.

Par ailleurs, Ayachi a revendiqué de fournir des quantités supplémentaires de semences sélectionnées afin de réussir la saison des semis pour les grandes cultures dans la région.