L’Algérie et la République démocratique du Congo s’affrontent ce mardi en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025. Une rencontre très attendue, programmée à 17h, à suivre en direct à la télévision.

Cette affiche marque la clôture des huitièmes de finale, avant le second match de la soirée opposant la Côte d’Ivoire au Burkina Faso à partir de 20h.

Invaincus à l’issue de la phase de groupes, à l’instar du Nigeria, les Fennecs abordent ce rendez-vous avec le statut de favoris. Les hommes de Vladimir Petkovic se sont distingués par une efficacité offensive remarquable, avec sept buts inscrits, mais aussi par une solidité défensive impressionnante, n’ayant concédé qu’un seul but depuis le début de la compétition.

Portée par son capitaine Riyad Mahrez, l’Algérie tentera de confirmer sa montée en puissance face à une sélection congolaise ambitieuse, déterminée à créer la surprise pour décrocher son billet pour les quarts de finale.