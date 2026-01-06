L’Algérie et la République démocratique du Congo s’affrontent ce mardi au stade Moulay El Hassan de Rabat pour l’un des 8es de finale les plus attendus de la CAN 2025. Une affiche alléchante entre deux sélections ambitieuses, où les Fennecs devraient s’appuyer sur leurs cadres offensifs, Riyad Mahrez et Ibrahim Maza, tandis qu’une incertitude demeure en défense.

Des Fennecs en pleine confiance

Solide et convaincante durant la phase de groupes, l’Algérie a réalisé un parcours sans faute avec trois victoires en trois matches, une performance seulement partagée avec le Nigeria. Sous la direction de Vladimir Petkovic, pourtant très critiqué avant le tournoi, les Verts ont affiché une réelle maîtrise collective et retrouvé une efficacité offensive notable.

Le sélectionneur algérien devrait reconduire son capitaine Riyad Mahrez, auteur de trois buts depuis le début de la compétition, ainsi que Ibrahim Maza, véritable révélation de cette CAN. Le jeune milieu offensif s’est imposé comme un élément clé de l’animation algérienne.

Incertitude à gauche, ajustements offensifs

Côté infirmerie, le forfait de Jaouen Hadjam a été confirmé lundi en conférence de presse. Le joueur a été libéré pour rejoindre son club, laissant planer le doute au poste de latéral gauche. Rayan Aït-Nouri, affaibli ces derniers jours par une forte grippe, a néanmoins repris l’entraînement et reste pressenti pour débuter.

En attaque, Mahrez et Mohammed Amoura devraient retrouver le onze de départ après avoir été ménagés lors du dernier match de poules. Malgré une prestation remarquée, Anis Hadj Moussa devrait débuter sur le banc.

Petkovic fidèle à son système

L’Algérie devrait évoluer en 4-2-3-1, un schéma désormais bien rodé, même si une animation plus hybride, déjà aperçue face au Burkina Faso, n’est pas à exclure en cours de match.

Compositions probables

Algérie :

Zidane – Belghali, Mandi, Bensebaïni, Aït-Nouri – Boudaoui, Bennacer – Mahrez (cap.), Maza, Amoura – Bounedjah

RD Congo :

Mpasi – Wan-Bissaka, Mbemba (cap.), Tuanzebe, Masuaku – Moutoussamy, Mukau, Sadiki – Bongonda, Bakambu, Mbuku