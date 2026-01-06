Les offres de formation professionnelle programmées pour la session de février 2026 ont réalisé une augmentation de 8,5 % par rapport à la même période en 2025, soit 13 768 offres, selon les statistiques fournies à l’agence TAP par Faten Adsi, directrice de l’information et de la communication à l’Agence tunisienne de la formation professionnelle (ATFP).

Elle a ajouté dans une déclaration à la TAP que le nombre de offres de formation pour les diplômes techniques supérieurs s’éleve à 1 827 et celui de formation pour les diplômes techniques professionnels à 5 523.

L’agence a également défini 5 468 places de formation pour les certificats de compétence professionnelle, 755 places pour les certificats de qualification et 179 places pour les certificats de formation professionnelle.

Adsi a également souligné que dans le cadre de la préparation de la rentrée de février 2026, l’ATFP a programmé la réalisation de 6 foyers supplémentaires, portant le nombre total à 83, et de 8 restaurants supplémentaires, portant le nombre total à 87.