Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Belaid, a visité lundi, la cité universitaire « Ras Tabia » à Tunis, soulignant, la nécessité d’accélérer la réalisation des projets prévus, comprenant des travaux d’aménagement et de maintenance complète de deux bâtiments et de l’entrée principale de la cité, en coordination entre les différentes parties concernées.

À cette occasion, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a inspecté le projet d’installation d’un système de surveillance qui est désormais opérationnel, ainsi que le projet d’équipement de l’établissement d’une centrale solaire photovoltaïque pour la production autonome d’électricité d’une puissance de 63 KWc, en partenariat avec l’Agence nationale de maîtrise de l’énergie, projet qui est en phase d’acceptation provisoire et qui entrera bientôt en phase d’exploitation.

En ce qui concerne les projets programmés, le ministre de l’Enseignement supérieur a inspecté le projet de rénovation complète d’un des bâtiments dans sa première phase, pour un coût d’environ 475 000 dinars, dont les travaux débuteront dans les prochains jours. Il a également pris connaissance des sites de deux autres projets en phase d’appel d’offres. le premier concerne l’aménagement de la clôture extérieure de la cité sur une longueur de 130 m et le second comprend l’aménagement d’un terrain de football.