L’Algérie affronte la République démocratique du Congo, ce mardi après-midi, pour une place en quart de finale de la CAN 2025. Après deux éliminations précoces lors des éditions 2021 et 2023, les Fennecs étaient attendus au tournant et ont parfaitement répondu aux attentes en réalisant un sans-faute en phase de groupes (9 points sur 9).

Emmenée par un Riyad Mahrez très en vue, co-meilleur buteur de la compétition aux côtés de Brahim Diaz et Ayoub El Kaabi, la sélection algérienne aborde ce huitième de finale avec confiance. De son côté, la RDC s’est également qualifiée sans défaite, dans un groupe relevé comprenant le Sénégal, le Botswana et le Bénin.

Les confrontations entre les deux sélections ont souvent été disputées. Sur les cinq duels précédents, la RDC n’est jamais parvenue à s’imposer face à l’Algérie, malgré des rencontres généralement serrées, à l’exception du dernier succès algérien (3-0). Les Léopards, emmenés par Cédric Bakambu, tenteront donc de créer l’exploit et d’écrire une page historique.

Diffusion et horaire

Le match Algérie – RD Congo sera diffusé en direct sur beIN SPORTS 1. Le coup d’envoi est prévu à 17h00, ce mardi 6 janvier, au stade de Rabat.