Les deux derniers tickets qualificatifs pour les quarts de finale seront attribués ce mardi à l’issue des deux rencontres au programme de la journée.

La première affiche mettra aux prises l’Algérie et la République démocratique du Congo, tandis que la seconde sera marquée par un derby ouest-africain entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso.

Les deux rencontres se dérouleront selon le programme suivant :

– 17h00 : Algérie – RD Congo, au stade Moulay Hassan de Rabat.

– 20h00 : Côte d’Ivoire – Burkina Faso, au Grand Stade de Marrakech.

Les deux équipes qualifiées s’affronteront directement en quart de finale.

Pour rappel, le Sénégal, le Mali, le Maroc, le Cameroun, l’Égypte et le Nigeria ont déjà validé leur qualification pour le prochain tour.