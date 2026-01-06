Le comite d’organisation de la 40e édition de la Foire internationale du livre de Tunis (FILT 2026) a annoncé une prolongation exceptionnelle et définitive des délais d’inscription, à la suite de demandes émanant de participants n’ayant pas pu s’enregistrer dans les délais initialement prévus.

Cette mesure concerne les éditeurs, libraires, distributeurs et importateurs tunisiens et étrangers, ainsi que les organisations internationales, régionales et nationales, de même que les institutions officielles tunisiennes, arabes et non arabes, précise un communiqué du comité d’organisation, publié lundi dans l’après-midi.

Les inscriptions seront ouvertes du mercredi 7 au samedi 17 janvier 2026 inclus, via la plateforme électronique dédiée : foire.e-festivals.tn.

Le comité d’organisation invite l’ensemble des parties concernées à régulariser leur situation durant cette période, soulignant le caractère exceptionnel et final de cette prolongation.

La 40e édition de la Foire internationale du livre de Tunis se déroulera du 23 avril au 03 mai 2026 au parc des expositions du Kram, en banlieue nord de Tunis.