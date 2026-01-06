Le Festival international du film pour l’enfance et la jeunesse de Sousse (FIFEJ) a annoncé l’ouverture des inscriptions pour sa 15e édition, prévue du 6 au 11 avril 2026 dans la ville de Sousse.

La manifestation invite les cinéastes et réalisateurs à soumettre des films longs et courts, en fiction, documentaire ou animation, destinés au jeune public. Les œuvres sélectionnées concourront au sein des sections officielles et parallèles du festival, indiquent les organisateurs.

La période d’inscription est ouverte du 5 janvier au 15 mars 2026. Les candidatures doivent être déposées en ligne via le site officiel du festival.

À travers cette nouvelle édition, le FIFEJ entend valoriser les meilleures productions cinématographiques nationales et internationales dédiées à l’enfance et à la jeunesse, tout en affirmant le cinéma comme un levier d’éducation, de sensibilisation et de dialogue culturel.

Créé en 1992 comme un espace de rencontre entre les imaginaires et les générations, le festival ambitionne également de favoriser l’ouverture à des expériences cinématographiques diverses et innovantes, concluent les organisateurs.

Le Fifej est organisé avec le soutien du ministère des Affaires Culturelles et du Centre national du cinéma et de l’image, en partenariat avec la municipalité de Sousse.