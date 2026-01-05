L’activité de l’unité de la Compagnie des phosphates de Gafsa (CPG) à Mdhilla est à l’arrêt depuis, lundi matin, les agents n’ayant pas rejoint leurs postes à la suite du décès de l’un de leur collègue à la laverie n°3, hier dimanche.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le secrétaire général adjoint de la fédération générale des mines, relevant de l’UGTT, Faouzi Akrmi, a précisé que « ce mouvement est intervenu de manière non programmée et vise à revendiquer la mise à disposition des conditions de protection et de sécurité professionnelles sur les lieux de travail ».

Il a ajouté que les agents de la société réclament également l’affectation d’une ambulance pour le transport des blessés en cas d’accident au sein de l’unité de la CPG à Mdhilla.