La campagne de récolte et de transformation des olives se poursuit à un rythme soutenu dans le gouvernorat de Zaghouan, permettant d’atteindre un taux d’avancement de l’ordre de 80% sur une superficie oléicole estimée à environ 61.700 hectares.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le chef du service de la production végétale au sein du commissariat régional au développement agricole (CRDA), Fraj Hichri, a indiqué que la campagne actuelle, marquée par un fort potentiel de production, a entraîné une hausse notable des journées de travail saisonnières dans le secteur oléicole, avoisinant les 550 mille à la fin de l’année écoulée.

Il a ajouté que les prévisions tablent sur un total d’environ 680 mille journées de travail à l’achèvement de la campagne, ce qui permettra la création de plus de 5 600 emplois sur une période d’environ quatre mois.

Par ailleurs, il convient de signaler que la baisse sensible des prix des olives observée récemment a incité de nombreux petits producteurs à orienter leurs récoltes vers la transformation et à les céder aux propriétaires de huileries.