L’Université de Sousse et le Centre Universitaire de Maghnia (Algérie) ont scellé un partenariat stratégique pour renforcer leur coopération académique et scientifique.

L’accord a été signé à Sousse par le président de l’Université de Sousse, Lotfi Belkacem, et le directeur du Centre universitaire algérien, Kadri Riadh, en visite en Tunisie.

Annoncé ce lundi sur les réseaux sociaux de l’Université, ce partenariat prévoit plusieurs axes de collaboration, dont le développement de projets académiques et scientifiques conjoints, la promotion de la mobilité étudiante et enseignante, ainsi que l’échange d’expertises et de bonnes pratiques. Il vise également à consolider les liens institutionnels et culturels entre les deux établissements.

Cette initiative marque une étape significative dans le rapprochement universitaire régional et ouvre des perspectives de coopération durable entre les deux établissements.