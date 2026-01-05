Le magazine d’architecture ArchiMag, en collaboration avec l’Association de sauvegarde de la Médina (ASM) de Tunis, organise, le mercredi 7 janvier 2026 à Dar Lasram, au cœur de la Médina de Tunis, une table ronde autour du thème “Architecture et photographie”.

Cette rencontre réunira architectes et photographes pour un échange autour de la photographie d’architecture et des liens étroits qu’elle entretient avec la discipline architecturale, à la croisée de la représentation, de la création et de la mémoire. Il s’agira d’interroger les regards croisés portés sur l’architecture, en abordant la photographie à la fois comme outil de représentation et de documentation, et comme pratique artistique à part entière..

Les discussions aborderont l’histoire et l’évolution de la photographie d’architecture, considérée tant comme discipline que comme moyen de transmission et de mise en scène de l’œuvre architecturale. La relation entre architecte et photographe sera également abordée, notamment dans la manière dont chacun interprète, matérialise et donne à voir le projet. La photographie sera ainsi examinée comme un élément constitutif du processus de création.

La table ronde ouvrira également une réflexion sur les enjeux contemporains et les nouvelles pratiques, à l’heure du numérique, des logiciels de conception et de traitement de l’image, ainsi que de l’intelligence artificielle. L’évolution de la documentation architecturale, la valorisation des choix de matériaux, l’intérêt porté aux détails et la présentation des projets dans les revues spécialisées feront partie des axes de discussion, témoignant des mutations profondes de la photographie d’architecture aujourd’hui.