Pour la première fois, la Tunisie lance une mission économique multisectorielle à Antananarivo (Madagascar), du 3 au 7 février 2026, sous le thème : « Madagascar : Terre d’Opportunités ».

Organisée par le Tunisia Africa Business Council (TABC) et la Chambre de Commerce Tunisie–Madagascar (CCTM), en partenariat avec l’EBDM – Economic Board of Development Madagascar, cette initiative vise à renforcer les liens économiques entre les deux pays et à ouvrir des perspectives concrètes d’investissement et d’échanges commerciaux.

La mission s’adresse aux entreprises tunisiennes souhaitant explorer des secteurs stratégiques à Madagascar, rencontrer les acteurs institutionnels et économiques clés, et identifier des projets d’investissement viables. Elle s’inscrit dans une démarche de coopération durable entre la Tunisie et Madagascar, deux nations engagées dans le développement de leurs relations Sud-Sud.

Sur ses réseaux sociaux, le TABC précise que ce programme, structuré sur cinq jours, comprend un forum économique de haut niveau, des sessions B2B et B2G, ainsi que des rencontres officielles avec la Présidence de la République malgache, des ministres, l’EBDM et la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Antananarivo. Des visites d’entreprises privées opérant dans des secteurs porteurs viendront compléter le dispositif.

Cette mission représente une opportunité historique pour les entrepreneurs tunisiens de s’implanter sur un marché émergent, dynamique et encore largement inexploité.