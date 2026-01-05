Le choc entre la RD Congo et l’Algérie, prévu mardi à 17h00 au stade Moulay El Hassan de Rabat, promet d’être l’une des affiches les plus relevées des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025. Deux sélections aux styles différents mais animées par une même ambition : poursuivre leur route vers le sacre continental.

Une Algérie en pleine confiance

L’Algérie aborde ce rendez-vous avec un bilan parfait en phase de groupes. Les Fennecs ont terminé en tête du groupe E après trois victoires convaincantes face au Soudan (3-0), au Burkina Faso (1-0) et à la Guinée équatoriale (3-1). Une dynamique rassurante pour une équipe en quête de rédemption après deux éditions consécutives sans la moindre victoire.

Seule équipe, avec le Nigéria, à avoir remporté ses trois matches lors du premier tour, l’Algérie sait qu’un faux pas en huitièmes serait perçu comme un véritable échec. « Ce sera un match compliqué parce qu’ils ont une belle équipe, mais nous aussi. On est prêts pour ce genre de rencontres », a déclaré le milieu algérien Anis Hadj-Moussa.

La RD Congo, une montée en puissance

De son côté, la RD Congo s’est classée deuxième de son groupe grâce à une victoire face au Bénin (1-0), un nul contre le Sénégal (1-1) et un large succès devant le Botswana (3-0). Si les Léopards n’ont pas terminé premiers, leur rendement et la qualité de jeu affichée ont séduit observateurs et spécialistes de cette CAN.

Demi-finaliste de la précédente édition en Côte d’Ivoire, la RDC nourrit de grandes ambitions pour cette 35e édition. L’équipe arrive au Maroc avec une confiance renforcée par sa qualification pour les barrages intercontinentaux du Mondial 2026, obtenue à Rabat face à des adversaires de premier plan comme le Cameroun, le Nigéria et le Gabon.

« On va bien se préparer, car ce sera une belle affiche. L’Algérie reste une équipe difficile à jouer, avec de fortes individualités et une vraie cohésion », a souligné l’international congolais Samuel Moutoussamy.

Un historique favorable, mais trompeur

Historiquement, l’Algérie n’a jamais perdu face à la RD Congo, avec deux victoires et quatre matches nuls. Un avantage statistique qui ne reflète toutefois pas l’équilibre actuel entre deux sélections en pleine progression et prêtes à livrer une bataille intense.

Enjeu : une place en quarts

Le vainqueur de cette confrontation affrontera en quarts de finale le gagnant de l’autre huitième opposant le Nigéria au Mozambique, prévu lundi à 20h00 au complexe sportif de Fès. Un objectif supplémentaire pour deux équipes déterminées à aller loin dans cette CAN 2025.