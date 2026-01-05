La société publique El Fouladh a commencé à réceptionner des biens mobiliers contenant du fer devenus inutilisables, dans le cadre de l’application du décret de septembre 2025 relatif à leur transfert, indique le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie.

Selon le département, cette opération intervient après l’inventaire effectué par les structures publiques donatrices, en présence d’un représentant du ministère des Domaines de l’État et des Affaires foncières.

Elle fait suite à une question écrite de deux députées adressée à la présidence du gouvernement, publiée sur le portail de l’Assemblée des représentants du peuple.

À partir du 6 novembre 2025, El Fouladh a ainsi réceptionné 75 bus d’occasion et 40 tonnes de ferraille provenant de la Société des transports de Tunis (Transtu), sous la supervision de l’Armée nationale.

La société a également pris livraison de 86 tonnes de ferraille issues de directions régionales de l’équipement dans plusieurs gouvernorats, ainsi que d’une tonne appartenant à l’unité régionale de maintien de l’ordre de Bizerte.

Le ministère a précisé que d’autres opérations de transport sont prévues dans les prochains jours, notamment pour de la ferraille relevant de différents départements publics et des équipements ferroviaires de la Transtu.

Il a souligné la coordination en cours avec les structures concernées afin de déterminer les quantités disponibles, conformément aux dispositions du décret en vigueur.