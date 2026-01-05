CinéMadart de Carthage accueillera, le mardi 6 janvier à partir de 19h15, une projection-débat en avant-première du film Promis le ciel (Promise Sky) d’Erige Sehiri, en présence de la réalisatrice. Cette séance s’inscrit dans le cadre de la reprise du ciné-club Cinéfils.

Fiction de 92 minutes, le film a été présenté en compétition officielle lors de la 36e édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC, 13-20 décembre 2025), où l’actrice Debora Lobe Naney a reçu une mention spéciale pour son interprétation. Révélé en première mondiale à Cannes, Promis le ciel aborde les thèmes de l’exil, de la résilience et des liens familiaux.

Soutenu par le ministère des Affaires culturelles et le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI), le film, distribué par Pathé, sortira dans les salles tunisiennes le 30 janvier 2026.

Coproduction Tunisie-France-Qatar, Promis le ciel suit le quotidien de trois femmes vivant à Tunis, dont l’existence bascule lorsqu’elles recueillent une enfant rescapée d’un naufrage, dans un contexte social de plus en plus tendu.