Le chiffre d’affaires du secteur des assurances en Tunisie a atteint, à la fin du mois de septembre 2025, 3 123,3 millions de dinars (MD), contre 2 802,3 MD durant la même période de l’année 2024, enregistrant, ainsi, une hausse de 11,5 %, dans un contexte marqué par une progression notable des activités de l’assurance-vie.

Selon des données publiées par le Comité général des assurances (CGA), le secteur de l’assurance-vie a enregistré une augmentation de son chiffre d’affaires de 19,1 %, pour atteindre 888,3 MD à la fin du troisième trimestre de l’année écoulée, contre 745,7 MD à la même période de 2024.

Cette augmentation revient, entre autres, à la baisse des indemnisations versées de 12 %, ce qui traduit une amélioration notable des résultats de souscription à l’assurance-vie.

Il est à noter que la part de l’assurance-vie dans le chiffre d’affaires global du secteur de l’assurance est passée de 26,6 % à 28,4 % entre septembre 2024 et septembre 2025, selon la même source.

S’agissant de l’assurance non-vie, les statistiques publiées par le CGA font état d’une progression de 8,7% au niveau du chiffre d’affaires atteignant 2 235 MD à fin septembre 2025, contre 2 056,6 MD durant la même période de 2024, tandis que sa part dans le chiffre d’affaires global du secteur a reculé de 73,4 % à 71,6%.

Le chiffre d’affaires des branches de l’assurance non-vie a enregistré une augmentation, notamment dans l’assurance incendie (hausse de 12,7 %) et l’assurance maladie (hausse de 12,3%).

L’assurance automobile continue de s’emparer de la plus grande part du chiffre d’affaires du secteur de l’assurance en Tunisie, avec un chiffre d’affaires de 1 234,1 MD à fin septembre 2025, contre 1 143,6 MD à la même période de 2024.

Par ailleurs, les données statistiques du Comité général des assurances indiquent que les indemnisations versées au profit des assurés ont augmenté de 3,4 % durant les neuf premiers mois de 2025, une augmentation nettement inférieure à celle enregistrée au niveau du chiffre d’affaire du secteur.

Les compagnies d’assurances ont ainsi versé des indemnisations totales de l’ordre de 1 575,2 MD au cours des neuf premiers mois de 2025, contre 1 523,4 MD durant la même période de 2024.

Toutefois, les indemnisations de la branche assurance-vie ont reculé de 12 %, pour s’établir à 356,5 MD à fin septembre 2025, contre 405 MD à la même période de 2024.

En revanche, les indemnisations de l’assurance non-vie ont progressé de 9 %, atteignant 1 218,7 MD, contre 1 118,4 MD un an auparavant.

Les indemnisations de l’assurance automobile ont constitué l’un des principaux défis du secteur durant les neuf premiers mois de 2025, avec une hausse de 19,5 %, un taux largement supérieur à la croissance du chiffre d’affaires réalisée dans la même branche (7,9%).

De son côté, l’assurance contre la grêle et la mortalité du bétail a enregistré une hausse de 89,5% au niveau des indemnisations, ce qui traduit des pertes probablement liées à des catastrophes naturelles ou à des changements climatiques sévères survenus durant le troisième trimestre, ayant affecté les récoltes de plusieurs secteurs agricoles.