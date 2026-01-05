Le collectif “Stop Pollution”, œuvrant pour une meilleure qualité de vie à Gabès, a annoncé, début 2026, que la mobilisation contre la pollution chimique à Gabès se poursuivra jusqu’au démantèlement des unités polluantes du Groupe chimique tunisien.

Le collectif a rappelé, dans un communiqué, que la crise environnementale se poursuit depuis plus de 53 ans à Gabès, entravant le développement et détruisant les fondements d’une vie décente dans une région aux caractéristiques uniques. Il ajouté que l’activité chimique industrielle a détruit le golfe de Gabès en y anéantissant 93 % de la biodiversité marine et impacté négativement la seule oasis maritime de la Méditerranée, outre l’épuisement des ressources en eau, la détérioration de la santé publique de la population et la propagation de maladies dangereuses.

“Stop Pollution” a également rappelé que l’année 2025 a été marquée par des mouvements populaires sans précédent et une grande mobilisation sur le terrain affirmant l’opposition des habitants de Gabès à toutes sortes de cohabitation avec la pollution.

Ces mouvements ont débuté en avril 2025 devant le siège du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie à Tunis, puis le 23 mai 2025 devant le siège du gouvernorat de Gabès, à la suite du Conseil des ministres du 5 mars 2025, ayant adopté une série de décisions renonçant implicitement à la décision de démantèlement des unités polluantes du GCT prise en juin 2017, en doublant la production liée à la transformation du phosphate, en mettant en place des industries de l’hydrogène vert et de l’ammoniac vert et en retirant le phosphogypse de la liste des substances dangereuses.

Ces mouvements ont atteint leur apogée en octobre, à la suite d’une vague de fuites inhabituelles et dangereuses de gaz provenant du groupe chimique et ayant provoqué plus de 300 cas d’asphyxie, parmi les élèves et les mineurs.

Le collectif a précisé que le gouvernorat de Gabès attend toujours une décision politique pour appliquer la décision de 2017 concernant le démantèlement des unités polluantes et trancher dans l’affaire urgente portée devant la justice par l’ordre régional des avocats, dans l’objectif de mettre fin à l’activité de ces unités. Laquelle affaire qui a été reportée au 8 janvier 2026 après une série de reports précédents.

Appelant toutes les forces vives et l’ensemble des citoyens à poursuivre la mobilisation contre la pollution à Gabès, le collectif a estimé que renoncer à la lutte, c’est reproduire le même crime contre l’environnement et la région.

Actif depuis 2012, le collectif “Stop pollution” défend le droit de la région de Gabès à un environnement sain et plaide pour l’éradication de toutes les formes de pollution et le changement du modèle de développement régional.