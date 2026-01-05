La présence des oiseaux d’eau en Tunisie a connu de légères fluctuations, entre 2019 et 2023, avec un minimum de 376 691 individus en 2019 et un maximum de 543 095 en 2023. Au total, 105 espèces différentes ont été recensées sur cette période. La tendance générale observée au niveau national est globalement légèrement positive, c’est ce qui ressort du rapport sur le Dénombrement des oiseaux d’eau en Tunisie pour la période 2019-2023 publié, fin 2025, par l’association “Les Amis des Oiseaux”.

D’après le rapport, au cours de ces cinq années, les effectifs ont fluctué, mais la moyenne nationale annuelle s’établit à 477 768 individus, soit une augmentation moyenne de 29 878 oiseaux d’eau par rapport à la période 2009-2018. La richesse spécifique a atteint 105 espèces d’oiseaux d’eau, avec quelques observations remarquables : une Cigogne noire et un Héron pourpré, davantage migrateurs qu’hivernants, ainsi qu’une Bécassine sourde, un Flamant nain et une Mouette tridactyle, toutes trois très rares en Tunisie.

Espèces en déclin

Selon la même source, neuf espèces présentent une tendance significativement négative. Parmi elles, deux, la Tadorne casarca et le Goéland leucophée, ont un statut phénologique de nicheur sédentaire (NS), tandis que les sept autres sont des hivernants ou des visiteurs de passage (HI, VP). Certaines, comme le Canard pilet et la Grèbe à cou noir, sont à la fois hivernantes et nicheuses occasionnelles.

Ces tendances pourraient refléter des changements au sein des populations biogéographiques, certaines espèces migratrices, comme la Grue cendrée, ne traversant plus la Méditerranée en raison des effets du changement climatique. D’autres, comme le Goéland leucophée, dont la population a auparavant augmenté grâce à l’abondance de nourriture dans les décharges, affichent désormais une tendance négative encore inexpliquée.

En hiver 2014, la Tunisie comptait 36 095 fuligules milouins. Entre 2019 et 2023, les effectifs de cette espèce vulnérable ont chuté drastiquement, de 4 835 individus en 2019 à seulement 399 en 2023. Ce déclin alarmant s’explique par plusieurs menaces : urbanisation et aménagement des zones humides, perturbations humaines, chasse et braconnage. En Tunisie, l’espèce est protégée par la loi, mais elle continue d’être victime d’actes de braconnage.

Espèces en augmentation

Six espèces montrent une tendance positive, dont le Petit Gravelot, l’Avocette élégante et l’Ibis falcinelle. L’essor de cette dernière pourrait être lié à sa nidification récente en Tunisie, observée entre 2018 et 2023.

En 2023, le Flamant rose (Phoenicopetus roseus) était l’espèce d’oiseau d’eau la plus abondante, représentant 18 % des effectifs avec 83 108 individus recensés dans 55 zones humides. En 2018, ils étaient 79 616, répartis sur 83 sites. Le Bécasseau variable arrive en deuxième position en 2023 avec 68 080 individus observés dans 49 zones, soit 15 % du total annuel, contre 38 388 individus en 2018 dans 78 sites.

Parmi les espèces globalement menacées, l’Erismature à tête blanche (Oxyura leucocephala) a enregistré des effectifs remarquables : 1 064 individus en janvier 2021 et 2 415 en janvier 2022, dont 2 200 à Sebkhet Sejoumi. Malgré ces pics, une surveillance continue reste essentielle pour détecter tout changement.

L’Association “Les Amis des Oiseaux” est une ONG à but non lucratif qui œuvre pour une meilleure connaissance, le suivi et la protection de la biodiversité en Tunisie et plus particulièrement des oiseaux et leurs habitats.