Les avoirs nets en devises ont atteint 25 164,4 millions de dinars (MD), à la date du 2 janvier 2026, ce qui représente 106 jours d’importation, selon des données provisoires publiées par la Banque centrale de Tunisie (BCT).

En comparaison avec la même période de l’année 2025, les réserves en devises ont régressé de 2029,4 MD, passant de 27 193,8 MD à la même date de 2025 à 25 164,4 MD en 2026 .

Toujours à la date du 2 janvier 2026, les indicateurs monétaires et financiers, publiés par la BCT ont fait ressortir un recul de 58,4 MD du total des transactions interbancaires, passant de 3700,2 MD, au 2 janvier 2025, à 3641,8 MD à la même date de 2026.

Au 31 décembre 2025, les billets et monnaies en circulation, poursuivent leur tendance haussière, pour atteindre 26 877 MD, contre 22 595 MD au 31 décembre 2024, soit un accroissement de 4282 MD.

Pour ce qui est des recettes touristiques cumulées, elles ont été de l’ordre de 7886,8 MD, à la date du 20 décembre 2025, enregistrant une hausse de 467 MD par rapport à la même date de 2024, toujours selon les derniers indicateurs publiés par la BCT.

En ce qui concerne les revenus du travail cumulés, ils ont atteint à la date du 20 décembre 2025, une valeur de 8466,8 MD, marquant une augmentation de 475,9 MD par rapport à l’année 2024 (à la même date) .

Et à la date du 20 décembre 2025, le service de la dette extérieure cumulé a baissé de 1925,9MD, pour s’établir à 11998,6 MD.