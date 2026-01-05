L’Agence d’Urbanisme du Grand Tunis (AUGT), sous la tutelle du ministère de l’Équipement et de l’Habitat, lance dès ce mois-ci une vaste Enquête Ménages Déplacements (EMD) auprès de sept mille ménages du Grand Tunis. Cette initiative vise à recueillir des données essentielles à l’élaboration d’un futur Plan Directeur de la Mobilité Urbaine (PDMU) durable et intégré.

L’enquête, qui se déroulera de janvier à mars 2026, ciblera un échantillon représentatif de ménages répartis dans les quatre gouvernorats du Grand Tunis : Tunis, Ariana, La Manouba et Ben Arous. Des enquêteurs se rendront au domicile des ménages concernés, principalement en soirée à partir de 16 heures, afin de collecter des informations détaillées sur les déplacements quotidiens des résidents.

Selon l’AUGT, qui a communiqué à ce sujet sur ses réseaux sociaux, les données recueillies permettront de concevoir un modèle de mobilité urbaine moderne, sûr et durable. Ce travail s’inscrit dans le cadre d’un projet mené par l’AUGT en coopération avec l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA).

Le futur PDMU du Grand Tunis ambitionne de répondre aux besoins de l’ensemble des usagers et d’améliorer significativement la qualité des transports dans la région.

L’agence souligne l’importance de la participation citoyenne pour la réussite de ce projet stratégique. Elle invite ainsi les ménages sélectionnés à apporter leur contribution en répondant à l’enquête, afin d’éclairer les politiques de mobilité à l’horizon 2026 et au-delà.

Afin de sensibiliser le public, une campagne d’affichage est déployée sur l’ensemble du territoire, accompagnée d’un code QR visible sur les supports publicitaires. Ce dispositif permet aux habitants d’accéder à davantage d’informations sur l’enquête et de s’impliquer activement dans cette démarche participative.