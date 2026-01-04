Le sélectionneur du Mozambique, Chiquinho Conde, a affirmé que son équipe abordera avec enthousiasme et détermination son huitième de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025 face au Nigeria, prévu lundi au Grand complexe de Fès.

S’exprimant dimanche lors de la conférence de presse d’avant-match, Conde a qualifié d’« historique » la qualification des Mambas pour les huitièmes de finale, soulignant la responsabilité qui incombe désormais à son groupe. « Nous allons aborder le match avec beaucoup de responsabilité et notre état d’esprit va nous aider à continuer à écrire l’histoire », a-t-il déclaré.

Conscient de l’ampleur du défi, le technicien mozambicain a reconnu la stature du Nigeria, qu’il considère comme « un géant du football africain », tout en assurant que la pression repose davantage sur les Super Eagles. « En toute humilité, nous sommes ici pour gagner, même si la tâche ne sera pas facile », a-t-il ajouté.

Conde a indiqué que son équipe optera pour un jeu ouvert afin de défier les nombreuses stars nigérianes évoluant dans les grands championnats européens. « Si le Nigeria est favori grâce à ses individualités, notre force réside dans le collectif », a-t-il expliqué, rappelant que la majorité de ses joueurs évoluent dans le championnat local.

Le sélectionneur a insisté sur la nécessité d’une organisation rigoureuse, tant sur le plan défensif qu’offensif, avec des transitions efficaces. « Il s’agit de bien jouer et de faire plaisir aux supporters », a-t-il précisé.

De son côté, le joueur mozambicain Elias Pelembe a assuré que les Mambas livreront une bataille intense face au Nigeria. « Nous allons disputer ce match avec beaucoup de détermination pour continuer à concrétiser notre rêve d’atteindre les quarts de finale », a-t-il déclaré.