Les Aigles du Mali défient la Tunisie, samedi, en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025, au stade Mohammed V de Casablanca. Le coup d’envoi de cette affiche très attendue sera donné à 20h , avec un suivi en direct et minute par minute.

La phase de groupes désormais bouclée, la CAN 2025 entre dans sa phase décisive avec ce premier choc des huitièmes de finale. La Tunisie et le Mali, deux habitués des joutes continentales, se retrouvent une nouvelle fois sur la scène africaine. Cette confrontation est devenue un rendez-vous récurrent de la compétition, les deux sélections s’étant déjà affrontées lors des deux précédentes éditions du tournoi.

Dans l’enceinte mythique du stade Mohammed V, les deux formations tenteront de décrocher leur billet pour les quarts de finale, dans un duel qui s’annonce disputé et indécis, au regard de l’historique récent entre les deux équipes.

Compositions probables

Mali :

Diarra – Doucouré, Diaby, Camara, Gassama – Bissouma, Doumbia – Sangaré, L. Coulibaly, Diarra – Sinayoko.

Tunisie :

Dahmen – Valéry, Bronn, Talbi, Abdi – Tounekti, Mejbri, Skhiri, Gharbi – Achouri – Mastouri.