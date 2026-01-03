Les Lions de l’Atlas affrontent dimanche la Tanzanie en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2025), au stade Prince Moulay Abdellah. Forts d’une phase de groupes maîtrisée, conclue par une victoire nette contre la Zambie (3-0), les Marocains abordent cette rencontre avec l’objectif de confirmer leur dynamique positive dans la phase à élimination directe.

Le Maroc s’est qualifié en tête du groupe A avec sept points, grâce à deux succès face aux Comores (2-0) et à la Zambie (3-0), ainsi qu’un match nul contre le Mali (1-1). De son côté, la Tanzanie a validé son billet en tant que meilleur troisième du groupe C, totalisant deux points après deux matchs nuls contre la Tunisie (1-1) et l’Ouganda (1-1), et une défaite face au Nigeria (2-1).

Un avantage statistique en faveur du Maroc

Sur le papier, le Maroc part favori. Les deux sélections se connaissent bien, s’étant affrontées à trois reprises au cours des deux dernières années, lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 et du CHAN 2024. À chaque fois, les Lions de l’Atlas se sont imposés sans encaisser le moindre but.

Cet historique récent renforce la confiance du camp marocain, d’autant que l’équipe a affiché une solidité collective et une efficacité offensive notables lors de la phase de groupes.

Un effectif tourné vers l’offensive

Le retour attendu du latéral droit et capitaine Achraf Hakimi constitue un atout supplémentaire pour la sélection marocaine. L’ossature offensive alignée face à la Zambie, et qui a donné satisfaction, devrait être reconduite. Devant un public acquis à leur cause, les Lions de l’Atlas apparaissent en mesure de prendre l’ascendant.

Pour autant, la prudence reste de mise. La Tanzanie a montré un visage accrocheur en phase de groupes, faisant preuve de caractère et de discipline, ce qui incite le staff marocain à la vigilance afin d’éviter tout scénario inattendu.

Transitions rapides et pression constante

Lors de leur dernier match de poules, les hommes de Walid Regragui ont démontré une fluidité dans la relance, facilitant les sorties de balle et accélérant les transitions vers la surface adverse. Ces éléments constituent des leviers importants face à une sélection tanzanienne qui devrait chercher à fermer les espaces et évoluer en bloc bas.

Avec des profils comme Neil El Aynaoui et Brahim Diaz, le Maroc dispose d’arguments offensifs capables de mettre à mal l’organisation défensive adverse. L’objectif affiché est clair : marquer rapidement afin de prendre le contrôle du match et de son issue.

Arbitrage

La Confédération africaine de football (CAF) a désigné l’arbitre malien Boubou Traoré pour diriger cette rencontre entre le Maroc et la Tanzanie.