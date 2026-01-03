La Coupe d’Afrique des nations Maroc 2025 entre ce samedi 3 janvier dans sa phase à élimination directe avec le lancement des huitièmes de finale. Deux rencontres sont au programme de cette journée, marquant une étape décisive de la compétition, où chaque match devient couperet et où l’enjeu est une qualification pour les quarts de finale.

Selon le programme communiqué par l’Agence Tunis-Afrique Presse (TAP), les rencontres se dérouleront dans deux enceintes différentes, à Tanger et à Casablanca, avec des affiches opposant des sélections aux profils contrastés.

Sénégal–Soudan pour ouvrir la journée

La première rencontre de la journée est prévue à 17h00. Elle mettra aux prises le Sénégal et le Soudan au Grand Stade de Tanger. Ce match ouvrira officiellement le programme des huitièmes de finale du samedi.

Les deux sélections tenteront de franchir ce cap décisif pour poursuivre leur parcours dans la compétition. Comme à ce stade du tournoi, la marge d’erreur est inexistante et toute approximation peut s’avérer coûteuse.

Mali–Tunisie, une affiche attendue à Casablanca

La seconde rencontre du jour se jouera à 20h00. Elle opposera le Mali à la Tunisie sur la pelouse du Complexe Sportif Mohammed V de Casablanca. Ce match figure parmi les affiches les plus suivies de ces huitièmes de finale, compte tenu du statut des deux sélections et de leurs précédents affrontements dans les compétitions continentales.

L’enjeu est clair pour les deux équipes : décrocher une place en quarts de finale et rester en course pour le titre continental. Cette confrontation nocturne viendra clôturer le programme du samedi.

Une journée charnière dans le tournoi

Avec ces deux rencontres, la CAN 2025 franchit un tournant important. Les huitièmes de finale marquent le passage d’une phase de groupes à une compétition à élimination directe, où la gestion de la pression et l’efficacité deviennent déterminantes.

Le programme de ce samedi 3 janvier donne ainsi le coup d’envoi d’une série de matches décisifs, appelés à désigner progressivement les équipes encore en lice pour le trophée continental.