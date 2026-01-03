La Serie A propose une affiche déséquilibrée sur le papier lors de la 18e journée, avec la Juventus qui accueille Lecce à l’Allianz Stadium. Ce duel oppose un prétendant aux places européennes à une formation en lutte pour le maintien : la Vieille Dame, cinquième avec 32 points, affronte Lecce, seizième du classement avec seulement 16 unités.

La Juventus en quête du top 4

Solide cinquième après 17 journées (9 victoires, 5 nuls, 3 défaites), la Juventus reste pleinement engagée dans la course au podium. Les Bianconeri ont confirmé leur bonne dynamique lors de la dernière journée en s’imposant 2-0 sur la pelouse de Pise. À une longueur seulement de l’AS Rome, actuelle quatrième, le club turinois sait qu’un succès est indispensable pour continuer à mettre la pression sur ses concurrents directs.

Lecce en difficulté et sous pression

De son côté, Lecce traverse une saison compliquée. Les Giallorossi pointent à la 16e place avec un bilan de 4 victoires, 4 nuls et 9 défaites, et une différence de buts négative (-8, 11 buts marqués pour 19 encaissés). Leur lourde défaite 3-0 à domicile face à Como lors de la 17e journée illustre les difficultés rencontrées, notamment face aux équipes de milieu de tableau. Chaque point compte désormais dans la lutte pour le maintien.

Juventus – Lecce : date, heure et diffusion

La rencontre Juventus – Lecce se disputera le samedi 3 janvier 2026 à 18h00, à l’Allianz Stadium de Turin. Le match sera diffusé en exclusivité sur DAZN.