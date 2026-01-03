La Coupe d’Afrique des Nations 2025 entre dans sa phase décisive avec le lancement des huitièmes de finale. Quelques heures seulement après la clôture de la phase de groupes, le Sénégal affronte le Soudan ce samedi 3 janvier 2026, dans une rencontre à élimination directe très attendue.

Le Sénégal favori face au Soudan

Solides et constants lors de la phase de poules, les Lions de la Teranga ont terminé premiers de leur groupe, au terme d’une lutte intense notamment face à la République démocratique du Congo. Portée par ses cadres, dont Sadio Mané, la sélection sénégalaise figure parmi les grands favoris pour le sacre final.

En face, le Soudan s’est qualifié pour les huitièmes de finale dans des conditions plus délicates. Les Soudanais n’ont inscrit aucun but lors de la phase de groupes, leur unique victoire étant consécutive à un but contre son camp de la Guinée équatoriale. Un contexte qui place le Sénégal en position favorable avant ce duel.

Où et quand se joue Sénégal – Soudan ?

Compétition : CAN 2025 – Huitième de finale

Ville : Tanger

Stade : Stade Ibn Batouta (68 000 places)

Date : samedi 3 janvier 2026

Coup d’envoi : 17h00

Sur quelle chaîne suivre Sénégal – Soudan ?

Chaîne TV : beIN Sports 1