Le taux d’avancement de la récolte des olives dans le gouvernorat de Kasserine a dépassé les 40%, a indiqué le président de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche (Urap), Mohamed Hassan Azhari, ajoutant que la période des vacances scolaires et universitaires a contribué à la disponibilité de la main-d’œuvre et à l’accélération du rythme des opérations de cueillette.

Il a précisé à l’Agence TAP, que les prix des olives et de l’huile d’olive connaissent jusqu’à présent une baisse notable. Le prix du kilogramme des olives varie entre 1,4 et 1,8 dt, tandis que la “guelba” (environ 14 kg) se situe entre 20 et 25 dinars. S’agissant du prix du kilogramme d’huile d’olive en vrac, il est estimé à environ 8 dinars alors que le prix du litre dans les huileries de la région varie entre 9 et 11 dinars.

Le président de l’Urap a souligné que, malgré la baisse des prix à Kasserine et dans les autres gouvernorats du pays, les agriculteurs n’ont pas d’autres choix que de poursuivre la récolte de leur production, soit en vendant directement les olives, soit en les faisant presser et en livrant l’huile à l’Office national de l’huile.

Il a estimé que le taux d’avancement de la campagne pourrait atteindre environ 90 % au cours du mois de janvier 2026, appelant les agriculteurs à accélérer les opérations de cueillette afin d’éviter la chute des olives, la dégradation de leur qualité et les pertes de production.