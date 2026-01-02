La phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc-2025 désormais bouclée, la compétition entre dans sa phase la plus intense avec les huitièmes de finale programmés du 3 au 6 janvier. Un tableau dense et relevé, marqué par des affrontements chargés d’histoire, de rivalités et d’oppositions de styles.

Au cœur de ces matches à élimination directe se dessine un fil conducteur récurrent : le duel entre les sélections arabes du Nord et les puissances traditionnelles de l’Afrique de l’Ouest, dans une CAN où l’identité tactique affronte la puissance athlétique.

Tunisie–Mali, un classique africain sous tension

Le choc entre la Tunisie et le Mali, samedi soir au stade Mohammed V de Casablanca, symbolise parfaitement cette confrontation. Les Aigles maliens, toujours en quête d’un premier sacre continental, devront se mesurer à une Tunisie expérimentée, championne d’Afrique en 2004 et rompue aux matches couperets. Une opposition historique, souvent disputée, où la rigueur tunisienne croisera l’intensité et l’engagement maliens.

Le Maroc face à son destin à domicile

Pays hôte, le Maroc ouvrira son huitième de finale dimanche à Rabat face à la Tanzanie. Si les Lions de l’Atlas partent favoris, l’enjeu dépasse cette première marche. Le parcours du tableau rappelle que les cadors d’Afrique de l’Ouest constituent les principaux obstacles sur la route du titre, une région qui a remporté quatre des six dernières éditions de la CAN.

Égypte, Algérie et la quête de rédemption

Lundi à Agadir, l’Égypte, septuple championne d’Afrique mais en quête d’un renouveau depuis 2010, affrontera un Bénin décomplexé, porté par une génération sans complexes face aux géants du continent.

L’affiche la plus attendue se jouera mardi à Rabat entre l’Algérie et la République démocratique du Congo. Les Fennecs, désireux de tourner la page des dernières désillusions, devront répondre à la puissance physique, à la verticalité et à l’ambition d’une RDC sûre de ses forces. Un duel où la maîtrise tactique algérienne se heurtera à l’impact congolais.

Afrique de l’Ouest : puissance et efficacité

Le Sénégal ouvrira le bal des huitièmes face au Soudan à Tanger. Ultra-favoris, les Lions de la Teranga devront néanmoins se méfier d’une équipe soudanaise accrocheuse, qualifiée sans inscrire le moindre but mais portée par une solide organisation défensive.

Le Cameroun affrontera l’Afrique du Sud à Rabat dans un duel indécis, tandis que la Côte d’Ivoire, tenante du titre, croisera le Burkina Faso à Marrakech. Le Nigéria, enfin, partira avec l’étiquette de favori contre le Mozambique, novice ambitieux après sa première victoire historique en CAN.

Une bataille de styles et d’identités

Ces huitièmes de finale consacrent une CAN à double visage. Les sélections arabes – Maroc, Algérie, Tunisie et Égypte – s’appuient sur des blocs structurés, une gestion du tempo et une solide expérience internationale. En face, les nations d’Afrique de l’Ouest misent sur leur densité athlétique, leur vitesse et leur capacité à faire basculer un match en quelques minutes.

Ainsi débute une CAN de vérité, où chaque confrontation dépasse le simple cadre sportif pour devenir une bataille d’identités, d’histoires et d’ambitions, avec pour objectif immédiat une place en quarts de finale… et en ligne de mire, le sacre continental.