L’agence Tunis-Afrique-Presse (TAP) organise une table ronde intitulée “L’investissement dans les infrastructures sportives: pour une plus grande compétitivité du sport tunisien », le jeudi 8 janvier courant à partir de 9h00, au siège de l’Union des Radiodiffusions des États Arabes (ASBU) à Tunis.

Cette rencontre se tiendra à l’occasion de l’annonce des résultats du 14e référendum annuel de la TAP visant à désigner les meilleurs sportifs tunisiens de l’année 2025.

Elle s’inscrit dans le cadre de l’engagement de l’agence TAP, en tant que média public, à contribuer activement au débat sur les questions stratégiques liées au sport, notamment celles relatives au développement des infrastructures sportives et à l’exploration des opportunités d’investissement dans ce secteur vital.

La table ronde réunira des représentants des structures officielles ainsi que des experts du domaine sportif, à travers une série d’interventions portant sur la cartographie des infrastructures sportives en Tunisie, les perspectives de leur modernisation et leur rôle dans l’amélioration des performances sportives et le rayonnement du sport tunisien aux niveaux régional, continental et international.

Elle vise également à ouvrir un débat approfondi, avec la participation de représentants des différents médias nationaux, autour de la gouvernance des infrastructures sportives en tant que levier d’investissement et de compétitivité, ainsi que sur les perspectives de partenariats public-privé, face aux défis liés à la maintenance et au financement.