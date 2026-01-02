Tunis, 2 janvier – Le temps sera caractérisé par un ciel partiellement nuageux, vendredi, sur l’ensemble des régions de la Tunisie, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie. Aucune perturbation majeure n’est annoncée pour cette journée.

🌤️ Un ciel partiellement nuageux sur tout le pays

Les nuages concerneront l’ensemble du territoire, sans distinction notable entre le nord, le centre et le sud. Les services météorologiques indiquent une situation globalement stable, marquée par des passages nuageux, sans précipitations signalées.

🌡️ Des températures modérées et contrastées

Les températures maximales varieront selon les régions. Elles atteindront environ 13 degrés dans les zones ouest du pays. Dans les autres régions, notamment au centre, à l’est et sur les zones côtières, les maximales oscilleront entre 16 et 21 degrés. Ces valeurs restent proches des normales saisonnières.

💨 Vent fort par endroits

Le vent soufflera du secteur nord-ouest. Il sera relativement fort à fort près des côtes Est et dans les régions du centre. Des rafales localement soutenues sont également attendues à Sfax et à Gafsa. Par moments, la vitesse du vent pourra dépasser les 60 kilomètres par heure. Dans les autres régions, le vent restera faible à modéré.

🌊 Mer très agitée sur les côtes Est

En mer, les conditions seront variables. La mer sera très agitée sur les côtes Est du pays, sous l’effet du renforcement du vent. Ailleurs, l’état de la mer restera peu agité, avec des conditions plus calmes.

Globalement, la journée de vendredi sera marquée par des conditions météorologiques ordinaires pour la saison, combinant nuages passagers, températures modérées et vent soutenu sur certaines régions. Aucune évolution particulière n’a été signalée dans les prévisions publiées.